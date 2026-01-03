Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Kirchberg/Jagst: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger die Landesstraße 1041 zwischen Kirchberg/Jagst und Lobenhausen mit seinem PKW Audi A3. Auf Höhe von Lobenhausen kam er auf der glatten Fahrbahn, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Rutschen und anschließend nach links von der Straße ab. Der PKW blieb im Böschungsbereich liegen und der 27-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Feuerwehren aus Kirchberg/Jagst und Satteldorf waren mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt, da anfangs davon ausgegangen wurde, dass der 27-Jährige in seinem Auto eingeklemmt sei, was letztendlich nicht der Fall gewesen war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Gem. Frankenhardt - Spaichbühl: Von der Straße abgekommen und überschlagen

Am Freitag gegen 16:10 Uhr befuhr ein 24-Jähriger die Landesstraße 1064 von Frankenhardt in Richtung Spaichbühl mit seinem PKW Audi A3. In einer Linkskurve kam der PKW auf der glatten Fahrbahn, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Straße ab. Er fuhr eine Böschung runter und überschlug sich anschließend. Sowohl der 24-Jährige als auch sein 26-jähriger Beifahrer blieben unverletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro. Da sich bei dem 24-Jährigen Hinweise ergaben, dass er unter Drogeneinfluss stand, musste bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden.

BAB 6, Gem. Braunsbach: Auf glatter Fahrbahn zu schnell unterwegs

Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem PKW Opel die BAB 6 in Richtung Nürnberg. Kurz nach der Kochertalbrücke musste er auf der linken Fahrspur wegen eines vorausfahrenden Fahrzeugs abbremsen, wodurch er auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern geriet. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Böschung, wo er umkippte und schließlich seitlich auf dem Standstreifen liegen blieb. Durch den Unfall wurde ein 25-jähriger Mitfahrer leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

BAB 6, Gem. Satteldorf: Gegen die Leitplanke geschleudert

Am Freitagabend gegen 19:40 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem PKW Maserati auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Als er kurz vor der Anschlussstelle Crailsheim wegen eines vorausfahrenden Fahrzeugs abbremsen musste, verlor der 58-Jährige auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Das Auto drehte sich um die eigene Achse und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen die rechte Leitplanke. Der 58-Jährige blieb unverletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro.

BAB 6, Gem. Ilshofen: Ins Rutschen gekommen

Am Samstag gegen 01:30 Uhr befuhr ein 29-Jähriger die BAB 6 in Richtung Nürnberg mit seinem Renault Kangoo zwischen den Anschlussstellen Ilshofen / Wolpertshausen und Kirchberg/Jagst. Da er seine Geschwindigkeit nicht den winterlichen Verhältnissen angepasst hatte, geriet er ins Schleudern und stieß gegen die rechte Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.600 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell