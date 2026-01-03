Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet - Streifenfahrzeug beschädigt

Am Freitag gegen 13:30 Uhr wollte eine 78-Jährige mit ihrem PKW von einem Parkplatz nach links in die Nepperbergstraße abbiegen. Ein von links kommender PKW-Fahrer wollte seinerseits nach rechts in den Parkplatz abbiegen und gab der 78-Jährigen ein Zeichen, dass sie in die Nepperbergstraße abbiegen könne. Die 78-Jährige fuhr los, übersah dabei jedoch einen von rechts kommenden Streifenwagen, der von einem 26-Jährigen Polizeibeamten gelenkt wurde. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro entstand.

Gem. Ellwangen: Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Am Freitag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pedelec den Radweg zwischen Ellwangen und Rindelbach. Der Mann verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Bei dem Sturz erlitt der 67-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sachschaden entstand nicht.

Gem. Hüttlingen: Auf glatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen

Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr befuhr ein 23-Jähriger die Wasseralfinger Straße (B 19) von Hüttlingen in Richtung Aalen mit seinem PKW VW Polo. Das Auto geriet auf Höhe der Jagsttalbrücke auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen die Leitplanke. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

B 29, Gem. Lorch: Gegen die Leitplanke gerutscht

Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW Mercedes Benz auf der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Lorch - Ost geriet der Mann auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen die Leitplanke, wodurch ein Sachschaden von ca. 26.000 Euro verursacht wurde.

B 29, Gem. Schwäbisch Gmünd: Mit LKW gegen die Leitplanke gerutscht

Am Samstag gegen 02:40 Uhr fuhr eine 26-Jährige mit einem Scania - Sattelzug auf der B 29 in Richtung Aalen. Kurz nach der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd - Ost kam die Frau der glatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

