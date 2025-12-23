PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Illegale Böller bei Ruhestörung sichergestellt

PHR Pasewalk (ots)

Am Montagabend, dem 22.08.2025, gegen 20:00 Uhr verständigte eine 25-jährige deutsche Frau die Polizei aufgrund einer Ruhestörung in Pasewalk durch laute Musik und Knallgeräusche.

Das Polizeihauptrevier Pasewalk setzte eine Streifenwagenbesatzung in der Robert-Koch-Straße ein, um den Sachverhalt zu prüfen. Bei dem vermeintlichen Störer handelt es sich um einen polizeibekannten 28-jährigen Deutschen.

Nach Rücksprache mit dem 28-jährigen Bewohner gab dieser zu, einen Knallkörper gezündet zu haben. In der Wohnung des Störers konnte eine geöffnete Packung mit weiteren Knallkörpern entdeckt werden.

Nach Sichtung der Verpackung konnte eine "F3" Markierung erkannt werden. Dies ist eine in Deutschland verbotene Sprengstoffklasse, welche nur von befähigten Personen, wie Pyrotechniker, genutzt werden darf.

Die Beamten stellten insgesamt 57 nicht legale Böller sicher. Es wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

