POL-NB: Nach Anhaltesignal geflüchtet - Polizei stoppt berauschte Fahrzeugführerin

Stralsund (ots)

In der Nacht zum Sonntag (21. Dezember 2025) wurde die Polizei in der Stralsunder Altstadt im Rahmen einer Streife um 02:40 Uhr auf ein Fahrzeug der Marke Skoda aufmerksam.

Das Fahrzeug erhöhte die Geschwindigkeit und beschleunigte augenscheinlich, nachdem die Beamten das Anhaltesignal setzten. In der weiteren Folge wurde der Skoda geparkt, die Fahrzeugführerin stieg aus und versuchte fußläufig zu flüchten. Sie konnte allerdings durch die Beamten gestoppt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,24 Promille. Zudem hatte die Fahrzeugführerin körperliche Auffälligkeiten, welche auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Die 24-jährige deutsche Fahrzeugführerin bestätigte später auch den Konsum von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und realisiert. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde zudem eine Schlagring gefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Trunkenheit im Verkehr, des unbefugten Gebrauches eines Fahrzeuges und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung sowie das Straßenverkehrsgesetz aufgenommen. Weiterhin wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz ermittelt.

