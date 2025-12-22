PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach Anhaltesignal geflüchtet - Polizei stoppt berauschte Fahrzeugführerin

Stralsund (ots)

In der Nacht zum Sonntag (21. Dezember 2025) wurde die Polizei in der Stralsunder Altstadt im Rahmen einer Streife um 02:40 Uhr auf ein Fahrzeug der Marke Skoda aufmerksam.

Das Fahrzeug erhöhte die Geschwindigkeit und beschleunigte augenscheinlich, nachdem die Beamten das Anhaltesignal setzten. In der weiteren Folge wurde der Skoda geparkt, die Fahrzeugführerin stieg aus und versuchte fußläufig zu flüchten. Sie konnte allerdings durch die Beamten gestoppt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,24 Promille. Zudem hatte die Fahrzeugführerin körperliche Auffälligkeiten, welche auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Die 24-jährige deutsche Fahrzeugführerin bestätigte später auch den Konsum von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und realisiert. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde zudem eine Schlagring gefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Trunkenheit im Verkehr, des unbefugten Gebrauches eines Fahrzeuges und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung sowie das Straßenverkehrsgesetz aufgenommen. Weiterhin wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:52

    POL-NB: Adlerkostüm löst Polizeieinsatz aus

    Stralsund (ots) - Am vergangenen Samstag (20. Dezember 2025) wurde der Polizei gegen 21:50 Uhr gemeldet, dass eine erwachsene Person auf dem Stralsunder Apollonienmarkt einen Jugendlichen angreifen soll. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt jedoch nicht. Vielmehr stellte sich heraus, dass sich ein Gratulant im Rahmen eines 40. Geburtstages einer weiteren Person als Adler verkleidet hatte ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:51

    POL-NB: Straftaten nach Weihnachtsmarktbesuch in Anklam und Greifswald

    Anklam/Greifswald (ots) - Bereits am Freitag (19. Dezember 2025) wurde die Anklamer Polizei gegen 23:30 Uhr in die Steinstraße gerufen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es nach Beendigung des Weihnachtsmarktes zwischen etwa 20 überwiegend heranwachsenden Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Offenbar schlugen sich ursprünglich zwei männliche ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:03

    POL-NB: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB20

    BAB 20/AS Greifswald (ots) - Am heutigen Montag, dem 22. Dezember 2025, ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf der Bundesautobahn 20 zwischen dem Parkplatz Peenetal und der Anschlussstelle Greifswald in Fahrtrichtung Lübeck ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sind ein Pkw und ein Lkw beteiligt. Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber sind aktuell im Einsatz. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren