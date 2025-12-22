Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Straftaten nach Weihnachtsmarktbesuch in Anklam und Greifswald

Anklam/Greifswald (ots)

Bereits am Freitag (19. Dezember 2025) wurde die Anklamer Polizei gegen 23:30 Uhr in die Steinstraße gerufen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es nach Beendigung des Weihnachtsmarktes zwischen etwa 20 überwiegend heranwachsenden Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Offenbar schlugen sich ursprünglich zwei männliche Personen zur Klärung von Beziehungsfragen, daraus resultierte ein Solidarisierungseffekt, sodass zwei Gruppen entstanden und dies zu einer Schlägerei zwischen den Beteiligten führte. Alle Personen zeigten ein unkooperatives Verhalten gegenüber der Polizei und lehnten eine Atemalkoholüberprüfung ab. Insgesamt kamen vier Funkstreifenwagen zum Einsatz. Um das gesamte Geschehen befanden sich ungefähr 50 bis 70 Schaulustige. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

Weiterhin wurde in der Nacht auf Samstag, dem 20. Dezember 2025, die Greifswalder Polizei gegen 02:00 Uhr zum dortigen Weihnachtsmarkt gerufen. Durch unbekannte Tatverdächtige soll an den dort abgestellten technischen Sperren Wasser abgelassen worden sein. Insgesamt wurde an zehn Wassertanks das Wasser abgelassen, dabei wurden zwei Wassertanks beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei der Manipulation an diesen Wassertanks nicht um ein Kavaliersdelikt handelt, sondern dies einen Straftatbestand darstellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können, sich bei der Polizei in Anklam (Tel.: 03971 2510) beziehungsweise Greifswald (Tel.: 03834 5400), über die das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

