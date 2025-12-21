PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person bei Loitz

Loitz (Polizeihauptrevier Greifswald) (ots)

Am 21.12.2025, gegen 10 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße 
VG99 kurz vor der L261 bei Loitz gegen einen Straßenbaum. Vor Ort gab
sich ein alkoholisierter 28-jähriger Deutscher als Beifahrer im 
verunfallten Pkw zu erkennen, der eigentliche Fahrer des Audi sei 
geflüchtet. 
Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn 
nach rechts ab und kollidierte mit einem Baum. Während der 
Ermittlungen am Unfallort und diverser Befragungen verdichteten sich 
die Hinweise, dass der Beifahrer (gleichzeitig Halter) selbst 
gefahren ist.
Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, außerdem das 
Fahrzeug sichergestellt und eine Blutprobe beim 28-Jährigen genommen.
Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der 
Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Mögliche weitere Zeugen, die Hiweise zum Unfall geben können, wenden 
sich bitte an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 5400 oder
an die Onlinewache unter polizei.mvnet.de .

