Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person bei Loitz

Loitz (Polizeihauptrevier Greifswald) (ots)

Am 21.12.2025, gegen 10 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße VG99 kurz vor der L261 bei Loitz gegen einen Straßenbaum. Vor Ort gab sich ein alkoholisierter 28-jähriger Deutscher als Beifahrer im verunfallten Pkw zu erkennen, der eigentliche Fahrer des Audi sei geflüchtet. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem Baum. Während der Ermittlungen am Unfallort und diverser Befragungen verdichteten sich die Hinweise, dass der Beifahrer (gleichzeitig Halter) selbst gefahren ist. Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, außerdem das Fahrzeug sichergestellt und eine Blutprobe beim 28-Jährigen genommen. Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Mögliche weitere Zeugen, die Hiweise zum Unfall geben können, wenden sich bitte an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 5400 oder an die Onlinewache unter polizei.mvnet.de .

