Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnmobiles in Grabenitz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Waren (ots)

Am 21.12.2025, gegen 01:00 Uhr, kam es in Grabenitz zum Brand eines 
Wohnmobiles. Das Wohnmobil Fiat Ducato war auf einem nicht 
umfriedeten Privatgrundstück abgestellt. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum 
Brandausbruch im Motorraum. Der Fahrzeugeigentümers begann nach 
Feststellung des Feuers sofort mit der Brandbekämpfung. Er konnte 
jedoch nicht verhindern, dass die Flammen auf das gesamte Fahrzeug 
übergriffen. Die 29 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Klink 
und Waren löschten das Feuer. Das Wohnmobil wurde komplett zerstört. 
Jedoch konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen neben dem 
Wohnmobil befindlichen Gastank und angrenzende Gebäude verhindert 
werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro 
geschätzt. Personen wurden nicht verletzt und waren zu keinem 
Zeitpunkt gefährdet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

