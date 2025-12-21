Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnmobiles in Grabenitz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Waren (ots)

Am 21.12.2025, gegen 01:00 Uhr, kam es in Grabenitz zum Brand eines Wohnmobiles. Das Wohnmobil Fiat Ducato war auf einem nicht umfriedeten Privatgrundstück abgestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brandausbruch im Motorraum. Der Fahrzeugeigentümers begann nach Feststellung des Feuers sofort mit der Brandbekämpfung. Er konnte jedoch nicht verhindern, dass die Flammen auf das gesamte Fahrzeug übergriffen. Die 29 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Klink und Waren löschten das Feuer. Das Wohnmobil wurde komplett zerstört. Jedoch konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen neben dem Wohnmobil befindlichen Gastank und angrenzende Gebäude verhindert werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt und waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

