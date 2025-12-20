PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 20.12.2025 wurde gegen 04:35 Uhr über die Rettungsleitstelle des 
LK Vorpommern-Rügen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund 
in der Prohnerstraße im "Einstein Quartier" gemeldet. In einem 
Aufenthaltsraum im Keller des Hauses gerieten Einrichtungsgegenstände
in Brand und wurden durch die Stralsunder Berufsfeuerwehr gelöscht. 
Aus den darüber befindlichen Wohnungen wurden drei deutsche Bewohner 
evakuiert. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird auf 
ca. 10.000 Euro geschätzt.
Der Kriminaldauerdienst hat die weiteren Ermittlungen zur 
Brandursache aufgenommen, nach ersten Erkenntnissen wird von einer 
fahrlässigen Handlung ausgegangen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht 
haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim 
Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900 oder
über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald, Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 20:48

    POL-NB: Verkehrsunfall auf der B198 - mehrere Leichtverletzte

    Friedland (ots) - Am 19.12.2025 kam es gegen 16:40 Uhr auf der Bundesstraße 198 zwischen Hinrichshagen und Canzow zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Eine 24-jährige Fahrerin eines BMW befuhr die Straße in Richtung Canzow, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief. Sie kollidierte trotz Gefahrenbremsung mit dem Reh. Ein nachfolgender PKW Opel erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 15:59

    POL-NB: 42-Jähriger verstirbt nach Arbeitsunfall in Fincken (LK MSE)

    PR Röbel (ots) - Am späten Vormittag ist ein 42-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall im Bereich Fincken ums Leben gekommen. Nach aktueller polizeilicher Kenntnis wollte der Mann in einer Biogasanlage an einem Fermenter etwas reparieren. Dabei stürzte er in die Anlage und konnte durch die eingesetzte Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Die Polizei Röbel und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren