Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 20.12.2025 wurde gegen 04:35 Uhr über die Rettungsleitstelle des LK Vorpommern-Rügen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund in der Prohnerstraße im "Einstein Quartier" gemeldet. In einem Aufenthaltsraum im Keller des Hauses gerieten Einrichtungsgegenstände in Brand und wurden durch die Stralsunder Berufsfeuerwehr gelöscht. Aus den darüber befindlichen Wohnungen wurden drei deutsche Bewohner evakuiert. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, nach ersten Erkenntnissen wird von einer fahrlässigen Handlung ausgegangen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell