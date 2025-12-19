Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigen Jugendlichen aus Greifswald (LK V-G)

Greifswald (LK VG) (ots)

Der seit dem 18. Dezember 2025 als vermisst gemeldete 14-jährige Jugendliche aus Greifswald wurde wohlbehalten aufgefunden.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Die Medien werden gebeten, den Fahndungsaufruf und die personenbezogenen Daten zu löschen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell