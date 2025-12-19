PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigen Jugendlichen aus Greifswald (LK V-G)

Greifswald (LK VG) (ots)

Der seit dem 18. Dezember 2025 als vermisst gemeldete 14-jährige Jugendliche aus Greifswald wurde wohlbehalten aufgefunden.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Die Medien werden gebeten, den Fahndungsaufruf und die personenbezogenen Daten zu löschen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 15:59

    POL-NB: 42-Jähriger verstirbt nach Arbeitsunfall in Fincken (LK MSE)

    PR Röbel (ots) - Am späten Vormittag ist ein 42-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall im Bereich Fincken ums Leben gekommen. Nach aktueller polizeilicher Kenntnis wollte der Mann in einer Biogasanlage an einem Fermenter etwas reparieren. Dabei stürzte er in die Anlage und konnte durch die eingesetzte Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Die Polizei Röbel und ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 09:23

    POL-NB: Mann durch Deko-Säbel schwerverletzt

    Friedland (ots) - In Friedland hat es gestern Abend eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben, bei der einer der beiden schwerverletzt ins Klinikum kam. Der Tatort war vermutlich zwischen dem Anklamer Tor/Riemannstraße und dem Kreisverkehr Anklamer Straße. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein 30-jähriger mauretanischer Mann einen 43-jährigen Ukrainer mit einem unscharfen Säbel (Deko-Säbel) ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:38

    POL-NB: Technik aus Autos in Oststadt gestohlen

    Neubrandenburg (ots) - Die Polizei in Neubrandenburg ist aktuell in der Oststadt, darunter im Juri-Gagarin-Ring und in der Mlada-Boleslaver-Straße, zur Spurensicherung im Einsatz. Seit den frühen Morgenstunden sind aus dem Stadtteil bisher sieben Anzeigen von Autobesitzern eingegangen, die an ihren Autos gestohlene Sensoren festgestellt haben. Im Zusammenhang mit einer Anzeige gegen 03.30 Uhr hat die Polizei im Umfeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren