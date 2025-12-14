Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1171) Fußballfan beim Sprühen von Graffiti erwischt

Nürnberg (ots)

In der Nürnberger Innenstadt nahm eine Polizeistreife am Freitagnachmittag (12.12.2025) einen 33-jährigen Mann fest. Dieser hatte kurz zuvor ein Graffiti mit Fußballbezug gesprüht.

Die Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte war gegen 14:45 Uhr im Bereich der Frauentormauer auf den 33-jährigen Deutschen aufmerksam geworden. Der Tatverdächtige hatte sich beim Erblicken der Streife fluchtartig entfernen wollen, konnte jedoch durch die Beamten gestellt werden. Bei der Überprüfung des Mannes bemerkten die Polizisten frische Lackspuren an dessen Händen. An der Frauentormauer prangte zudem ein frisches Graffiti einer Nürnberger Fangruppierung. Im Rucksack des Festgenommenen fand die Streife außerdem zwei Farbsprühdosen, die sie sicherstellten.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Weitere Graffitis konnten im Umfeld ebenfalls nicht festgestellt werden. Gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

