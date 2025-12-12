Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1168) Graffiti-Serie in Gunzenhausen geklärt - Jugendliche festgenommen

Gunzenhausen (ots)

Seit Mai 2025 sprühten zunächst unbekannte Personen im Raum Gunzenhausen mehrere Graffitis. Am Donnerstagabend (04.12.2025) konnten drei Tatverdächtige von der Polizei festgenommen und die Serie geklärt werden.

Gegen 21:00 Uhr wurde ein 16-jähriger Deutscher von Polizeibeamten dabei beobachtet, wie er Plakate bei einem Supermarkt in Gunzenhausen mit Farbstiften beschmierte. Ein 17-Jähriger (deutsch) und eine 15-Jährige (deutsch) unterstützten ihn dabei, indem sie eine "Räuberleiter" bildeten. Die Polizei nahm die drei Jugendlichen vorläufig fest.

Da der Schriftzug zu einer Serie bereits bekannter Schmierereien passte, durchsuchten die Beamten anschließend die Kinderzimmer der Jugendlichen und stellten umfangreiches Beweismaterial sicher. Die Serie umfasst inzwischen mindestens 35 Fälle. Hierunter befinden sich unter anderem auch politische Schriftzüge, weshalb das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Ansbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen bereits im Vorfeld übernahm.

Der durch die Schmierereien entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die beiden Jugendlichen und ihre Unterstützerin müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti verantworten.

