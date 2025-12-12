PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1166) Fahrrad auf U-Bahn-Schienen geworfen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Sonntagabend (07.12.2025) kollidierte ein U-Bahn-Zug im Nürnberger Stadtteil Langwasser mit einem auf dem Gleis liegenden Fahrrad und wurde hierbei beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die U-Bahn war gegen 21:00 Uhr im Bereich der Haltestelle 'Scharfreiterring' unterwegs und prallte hierbei gegen ein Fahrrad, das auf den Schienen lag. Hierdurch entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Erste Ermittlungen ergaben, dass mutmaßlich eine bislang unbekannte Person das Fahrrad von der Fußgängerbrücke, die zum Bahnsteig führt, auf das Gleis geworfen hat.

Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weitere Sachbearbeitung wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die entweder die Tat selbst beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

