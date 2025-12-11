PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1163) Scheunenbrand in Niederndorf

Herzogenaurach (ots)

In den frühen Morgenstunden geriet am Donnerstag (11.12.2025) eine Scheune in Niederndorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in Brand. Verletzt wurde niemand.

Ein Zeuge bemerkte das Feuer in der Niederndorfer Hauptstraße gegen 02:00 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand die Scheune, in der hauptsächlich Maschinen abgestellt waren, bereits in Vollbrand.

Den Feuerwehrkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Der Schaden an der Scheune wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch Tiere kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Was den Brand ausgelöst hat, ist indes noch unklar. Die Ermittlungen hierzu hat das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernommen.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

