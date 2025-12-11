Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1162) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 12.12.2025 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Freitag (12.12.2025) findet im Stadtgebiet Nürnberg eine Versammlung mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf entsprechende Behinderungen einstellen.

Die Demonstration wird sich im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 17:15 Uhr entlang folgender Wegstrecke bewegen:

Rosenaupark - Bleichstraße - Bärenschanzstraße - Roonstraße - Fürther Straße - Kernstraße - Volprechtstraße - Müllnerstraße - Veit-Stoß-Platz

Im Umfeld dieser Route kann es zu Verkehrssperren und entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich zur genannten Zeit möglichst zu umfahren.

