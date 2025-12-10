PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1159) Raubüberfall auf Geldtransferinstitut - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Mittwochmorgen (10.12.2025) überfiel ein Täter ein Geldgeschäft in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei fahndet nach dem Täter und sucht Zeugen.

Heute Morgen (10.12.2025), gegen 08:45 Uhr, betrat ein Täter die Filiale der Geldtransferstelle in der Ludwigstraße. Unter Vorhalt einer Waffe erbeutete er Bargeld und ergriff die Flucht. Die Höhe der Beute ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Angestellte des Geschäfts blieb körperlich unverletzt.

Unmittelbar nach dem Überfall wurden durch die Einsatzzentrale der Polizei Mittelfranken umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen umliegender Dienststellen nach dem Täter eingeleitet. Diese dauern bis dato noch an.

Beschreibung des unbekannten Täters:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schwarzer Bart, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunklen Winterjacke, dunkler Hose, einem gelben Sweatshirt und einer schwarzen Cappy. Er trug eine braune Papiertasche bei sich.

Das Nürnberger Fachkommissariat für Raubdelikte hat vor Ort die Ermittlungen mt mehreren Teams übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Hinweis: Bitte sprechen Sie den Täter nicht an. Er könnte bewaffnet sein.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

