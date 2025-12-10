Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1161) Mehrere Kilometer Kupferkabel entwendet - Zeugenaufruf

Neuendettelsau (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten von Montag (08.12.2025) auf Dienstag (09.12.2025) rund 70 Kilometer Kupferkabel von einem Solarfeld im Neuendettelsauer Gemeindeteil Wernsbach (Lkrs. Ansbach) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zwischen 16:00 Uhr (Montag) und 15:30 Uhr (Dienstag) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem umzäunten Areal zwischen der Ortschaft Wernsbach und der Staatsstraße 2410. Aus der dortigen Photovoltaikanlage entwendeten sie rund 70 Kilometer Kupferkabel. Der Entwendungsschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Im vermutlich gleichen Zeitraum schnitten die Täter bei zwei weiteren Solarparks an der A 6 bei Petersaurach, Höhe Parkplatz Klosterwald Nord, die Maschendrahtzäune auf. Ob auch dort ein Entwendungsschaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder insbesondere auffällige Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

