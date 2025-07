Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Touristin in Gaststätte bestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstag besuchte eine 45-jährige Touristin zur Mittagszeit eine Gaststätte in der Steingasse in der Heidelberger Altstadt. Ihre Handtasche hängte sie an die Stuhllehne. Gegen 13:30 Uhr musste sie feststellen, dass die Tasche gestohlen worden war. Sie hatte jedoch Glück im Glück, denn kaum eine Viertelstunde später fand sie ihr die Handtasche auf der Alten Brücke zufällig wieder. Zwar fehlte das Bargeld, jedoch war der restliche Inhalt noch vollständig. Bei dem mutmaßlichen Dieb soll es sich um einen Mann mit ausgeprägtem Bauchansatz gehandelt haben, der eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke, ein weißes T-Shirt sowie eine blaue Basecap trug. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun gegen Unbekannt wegen des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell