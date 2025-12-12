Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1165) Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 470 bei Zeckern

Höchstadt an der Aisch (ots)

In der Nacht zum Freitag (12.12.2025) kam es auf der B 470 bei Zeckern (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw einen Fußgänger erfasste. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01:40 Uhr ereignete sich auf der B 470 in Fahrtrichtung Höchstadt an der Aisch, kurz nach der Ortschaft Zeckern, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 39-jähriger Mann (deutsch) mit seinem Lkw auf der Bundesstraße, als er am rechten Fahrbahnrand ein abgestelltes Fahrrad bemerkte. Er wich dem Fahrrad aus und erfasste wenige Meter weiter einen 42-jährigen Fußgänger (deutsch), der sich mittig auf der Fahrbahn befand.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Lkw den Mann auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender dunkler Kleinwagen passierte kurz danach die Unfallstelle in entgegengesetzter Fahrtrichtung (Forchheim). Derzeit lässt sich nicht ausschließen, dass das Fahrzeug über den am Boden liegenden Mann fuhr. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt anschließend fort.

Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten zunächst an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort erlag der 42-Jährige seinen schweren Verletzungen.

Beamte der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch nehmen den Verkehrsunfall derzeit auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstützt ein Gutachter die Ermittlungen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Während der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die B 470 mehrere Stunden lang in beide Fahrtrichtungen vollständig.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch unter der Telefonnummer 09193 6394 0 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell