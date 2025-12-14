Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1170) Einbruch im Stadtteil Ziegelstein - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (11./12.12.2025) brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Nürnberger Stadtteil Ziegelstein ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Einbrecher drang im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr (Do) und 19:30 Uhr (Fr) über eine Terrassentür in das Anwesen Am Anger ein. Neben Bargeld erbeutete der Täter bei dem Einbruch auch Schmuck. Zudem wird der Schaden an der Terrassentür auf rund 800 Euro geschätzt.

Zur Spurensicherung waren Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken am Tatort im Einsatz. Darüber hinaus bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Personen, die im Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

