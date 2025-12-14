PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MFR: (1170) Einbruch im Stadtteil Ziegelstein - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (11./12.12.2025) brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Nürnberger Stadtteil Ziegelstein ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Einbrecher drang im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr (Do) und 19:30 Uhr (Fr) über eine Terrassentür in das Anwesen Am Anger ein. Neben Bargeld erbeutete der Täter bei dem Einbruch auch Schmuck. Zudem wird der Schaden an der Terrassentür auf rund 800 Euro geschätzt.

Zur Spurensicherung waren Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken am Tatort im Einsatz. Darüber hinaus bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Personen, die im Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

