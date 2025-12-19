PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann durch Deko-Säbel schwerverletzt

Friedland (ots)

In Friedland hat es gestern Abend eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben, bei der einer der beiden schwerverletzt ins Klinikum kam. Der Tatort war vermutlich zwischen dem Anklamer Tor/Riemannstraße und dem Kreisverkehr Anklamer Straße.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein 30-jähriger mauretanischer Mann einen 43-jährigen Ukrainer mit einem unscharfen Säbel (Deko-Säbel) schlug und dabei schwer verletzte. Durch die Rettungssanitäter, die den verletzten Ukrainer behandelten, wurde die Polizei verständigt.

Die Polizeibeamten fanden den Tatverdächtigen in seiner Wohnung und stellten das mutmaßliche Tatmittel sicher. Der Tatverdächtige, der selbst leichte Verletzungen aufwies, wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen mit aufs Revier genommen und nach Ende der Maßnahmen entlassen.

Zum Ablauf des Angriffs und der Tatbeteiligung gibt es unterschiedliche Angaben. Ob es im Vorfeld der Auseinandersetzung einen Streit zwischen beiden Männern gab, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen beide Männer wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen, die gestern Abend vor 21.00 Uhr in Friedland im genannten Bereich die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern beobachtet haben, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizei Friedland unter 039601 / 300224.

