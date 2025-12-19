Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Technik aus Autos in Oststadt gestohlen

Neubrandenburg (ots)

Die Polizei in Neubrandenburg ist aktuell in der Oststadt, darunter im Juri-Gagarin-Ring und in der Mlada-Boleslaver-Straße, zur Spurensicherung im Einsatz. Seit den frühen Morgenstunden sind aus dem Stadtteil bisher sieben Anzeigen von Autobesitzern eingegangen, die an ihren Autos gestohlene Sensoren festgestellt haben.

Im Zusammenhang mit einer Anzeige gegen 03.30 Uhr hat die Polizei im Umfeld der Tatorte mehrere verdächtige Männer mit Werkzeug stellen können. Einer von ihnen ist aktuell wegen eines offenen Haftbefehls in anderer Sache in Polizeigewahrsam.

In sechs Fällen sind Audis betroffen, in einem Fall ein VW. Es ist nicht ausgeschlossen, dass im Laufe des Vormittags weitere Autobesitzer an ihren Fahrzeugen gestohlene Sensoren feststellen werden. Autobesitzer sollten das entsprechend prüfen.

Mögliche weitere Zeugen der Taten oder weitere Opfer der Diebstähle wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395 / 55822223.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell