Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 14-jährigen Jugendlichen aus Greifswald (LK V-G)

Neubrandenburg (ots)

Seit dem 17.12.2025 wird ein 14-jähriger Jugendlicher aus Greifswald vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Greifswald unter der 03834/540-224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Informationen und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://is.gd/sAIoaq

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

