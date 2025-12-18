Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 14-jährigen Jugendlichen aus Greifswald (LK V-G)

Neubrandenburg (ots)

Seit dem 17.12.2025 wird ein 14-jähriger Jugendlicher aus Greifswald vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Greifswald unter der 03834/540-224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Informationen und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://is.gd/sAIoaq

