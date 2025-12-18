Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Malchin (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Tag zu einem Verkehrsunfall in Malchin, bei welchem ein 69-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt wurde. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist der Mann am gestrigen Abend in Folge seiner schweren Verletzungen verstorben.

