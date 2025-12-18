PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Malchin (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Tag zu einem Verkehrsunfall in Malchin, bei welchem ein 69-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt wurde. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist der Mann am gestrigen Abend in Folge seiner schweren Verletzungen verstorben.

Hier geht es zur Erstmeldung: https://tinyurl.com/44bwjzm5 Unter diesem Link ist die Folgemeldung zu finden: https://tinyurl.com/48pfacy9

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 11:29

    POL-NB: Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin - flüchtende Täterinnen

    Stralsund (ots) - Am Mittwoch (17.12.2025) kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Trickdiebstahl im Stralsunder Stadtteil Knieper. Eine 91-jährige deutsche Seniorin traf vor ihrem Wohnhaus auf zwei bislang unbekannte weibliche Tatverdächtige, die vorgaben, Hilfe zu benötigen. In der Folge gewährte die gutgläubige Frau den beiden Unbekannten Zutritt zu ihrer Wohnung. ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:06

    POL-NB: Eine Verletzte sowie hoher Sachschaden bei Unfall

    Stavenhagen (ots) - Am heutigen Morgen, 18. Dezember 2025, kam es gegen 06:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 104. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Pole die B 104 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Malchin. Kurz hinter dem Ortsausgang Stavenhagen kam der Auflieger des Lkw von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge stieß die Zugmaschine mit dem Pkw einer 62-Jährigen zusammen, welcher ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:47

    POL-NB: Weihnachtsbäume in Stralsund gestohlen

    Stralsund (ots) - Der Polizei wurde am gestrigen Mittwoch (17. Dezember 2025) zum Einkaufszentrum im Stralsunder Grünhufer Bogen gerufen. Der vor dem Einkaufszentrum befindliche Verkaufsstand für Weihnachtsbäume meldete den Diebstahl diverser Bäume. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zehn eingenetzte Weihnachtsbäume in der Zeit vom Dienstag (16. Dezember 2025), 19:00 Uhr, bis zum Mittwoch (17. Dezember 2025), ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren