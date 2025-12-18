PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Weihnachtsbäume in Stralsund gestohlen

Stralsund (ots)

Der Polizei wurde am gestrigen Mittwoch (17. Dezember 2025) zum Einkaufszentrum im Stralsunder Grünhufer Bogen gerufen. Der vor dem Einkaufszentrum befindliche Verkaufsstand für Weihnachtsbäume meldete den Diebstahl diverser Bäume.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zehn eingenetzte Weihnachtsbäume in der Zeit vom Dienstag (16. Dezember 2025), 19:00 Uhr, bis zum Mittwoch (17. Dezember 2025), 09:00 Uhr, von bislang unbekannten Tatverdächtigen entwendet. Es entstand ein Stehlschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

