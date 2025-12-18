PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Dieseldiebe auf frischer Tat gestellt

Malchin (ots)

Am 17.12.2025 gegen 20:35 Uhr informierte ein Zeuge eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevier Malchin darüber, dass soeben Diesel aus seinem LKW entwendet wurde. Das Fahrzeug befindet sich auf einer Stellfläche neben dem Bahnhofsgebäude. Umgehend begab sich die Funkstreifenwagenbesatzung zu dem LKW. Durch die eingesetzten Beamten erfolgte umgehend eine Nahbereichsfahndung. Hierbei konnten die Beamten vorerst in der Nähe des Tatortes einen Kanister mit entwendetem Diesel und anschließend unter Mithilfe eines weiteren Zeugenhinweises konnten zwei männliche deutsche Tatverdächtige im Alter von 42 und 33 Jahren feststellen werden. . Beide Männer stammen hierbei aus der Region. Im Verlauf der weiteren polizeilichen Maßnahmen konnten die Beamten weitere Beweismittel im unmittelbaren Tatortbereich auffinden sowie sicherstellen. In diesem Zusammenhang kam zur weiteren Spurensicherung der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Gegen die beiden deutschen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren aufgrund von Diebstahl eingeleitet. Der geschätzte Stehlschaden liegt bei ca. 40,- EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

