LPI-SHL: Auto übersehen
Gleichamberg (ots)
Eine Autofahrerin fuhr am frühen Donnerstagabend auf der Römhilder Straße in Gleichamberg. Dabei übersah sie einen dort geparkten Pkw und prallte dagegen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von jeweils etwa 8.000 Euro, weshalb die Autos nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde zum Glück niemand.
