Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtiger Ladendieb

Suhl (ots)

Donnerstagsnachmittag gegen 16:00 Uhr packte ein bislang unbekannter Täter Waren aus einem Einkaufsmarkt in der Straße "Senfte" in Suhl in seinen mitgeführten roten Einkaufsbeutel. Ohne zu bezahlen, verließ er den Markt über den Eingangsbereich, welcher ihm durch einen zweiten männlichen Täter von außen geöffnet wurde. Eine Mitarbeiterin hatte den Ladendieb noch angesprochen - die Personen flüchteten jedoch und konnten auch im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Der Mann im Markt wurde wie folgt beschrieben: Er hatte eine schmächtige Statur und trug einen dunkelblauen Pullover mit einer grauen Kapuze, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe mit einer weißen Sohle. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0309339/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

