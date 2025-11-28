PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kein Wechselgeld erhalten

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Mann bat Donnerstagnachmittag im Parkbereich eines Einkaufszentrums in der Industriestraße in Zella-Mehlis mittels Schild um Spenden (Geld). Gegen 15:00 Uhr wollte ein Senior 20 Euro spenden und übergab dazu einen 50-Euro-Schein. Ohne das Wechselgeld herauszugeben, entfernte sich der Täter mit dem Bargeld in unbekannte Richtung. Die Person war etwa 20 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0309337/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

