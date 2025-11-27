Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wandbild entwendet

Schmalkalden (ots)

Zwei dunkel gekleidete schlanke Männer verschafften sich Mittwochabend gegen 21:00 Uhr Zugang zu einem Kellerraum in der Haargasse in Schmalkalden und versuchten dort die Kellerverschläge teilweise gewaltsam zu öffnen. Ein Zeuge bemerkte die Männer, welche daraufhin mit einem Wandbild die Flucht ergriffen. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0308459/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell