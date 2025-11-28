PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol- und Drogeneinfluss

Suhl (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten in der Nacht zu Freitag (28.11.2025) einen 48-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Gutenbergstraße in Suhl. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille und ein Drogenvortest verlief positiv. Nach der Blutentnahme im Klinikum und der Untersagung der Weiterfahrt bearbeiten die Polizisten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 10:46

    LPI-SHL: Flüchtiger Ladendieb

    Suhl (ots) - Donnerstagsnachmittag gegen 16:00 Uhr packte ein bislang unbekannter Täter Waren aus einem Einkaufsmarkt in der Straße "Senfte" in Suhl in seinen mitgeführten roten Einkaufsbeutel. Ohne zu bezahlen, verließ er den Markt über den Eingangsbereich, welcher ihm durch einen zweiten männlichen Täter von außen geöffnet wurde. Eine Mitarbeiterin hatte den Ladendieb noch angesprochen - die Personen flüchteten jedoch und konnten auch im Nahbereich nicht mehr ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:28

    LPI-SHL: Kein Wechselgeld erhalten

    Zella-Mehlis (ots) - Ein bislang unbekannter Mann bat Donnerstagnachmittag im Parkbereich eines Einkaufszentrums in der Industriestraße in Zella-Mehlis mittels Schild um Spenden (Geld). Gegen 15:00 Uhr wollte ein Senior 20 Euro spenden und übergab dazu einen 50-Euro-Schein. Ohne das Wechselgeld herauszugeben, entfernte sich der Täter mit dem Bargeld in unbekannte Richtung. Die Person war etwa 20 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 13:21

    LPI-SHL: Wandbild entwendet

    Schmalkalden (ots) - Zwei dunkel gekleidete schlanke Männer verschafften sich Mittwochabend gegen 21:00 Uhr Zugang zu einem Kellerraum in der Haargasse in Schmalkalden und versuchten dort die Kellerverschläge teilweise gewaltsam zu öffnen. Ein Zeuge bemerkte die Männer, welche daraufhin mit einem Wandbild die Flucht ergriffen. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren