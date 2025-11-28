LPI-SHL: Alkohol- und Drogeneinfluss
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten in der Nacht zu Freitag (28.11.2025) einen 48-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Gutenbergstraße in Suhl. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille und ein Drogenvortest verlief positiv. Nach der Blutentnahme im Klinikum und der Untersagung der Weiterfahrt bearbeiten die Polizisten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
