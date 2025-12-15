FW-EN: Wetter - zwei kleinere Hilfeleistungseinsätze sowie ein Verkehrsunfall mit Linienbus

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheit Wengern wurde am Sonntagmorgen um 08:34 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Straße "Im Bremmen" alarmiert. Dort benötigte die Besatzung des Rettungswagens Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Feuerwehrkräfte unterstützten die Maßnahme und konnten den Einsatz nach rund einer Stunde beenden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Nachmittag um 17:17 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Wilhelm-Großjohann-Straße alarmiert. Die Feuerwehrkräfte konnten die Anfahrt jedoch abbrechen, da die Tür bereits eigenständig geöffnet worden war. Der Einsatz war nach 20 Minuten beendet.

Die Löscheinheiten Esborn, Wengern und Alt-Wetter wurden am Montag, 15.12.2025, um 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in der Albringhauser Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Linienbus aus ungeklärter Ursache in einen Graben gefahren war. Im Fahrzeug befanden sich - einschließlich des Fahrers - vier Personen. Diese wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und kontrollierte den Bus auf auslaufende Betriebsmittel. Da keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Feuerwehrkräfte konnten den Einsatz nach 45 Minuten beenden.

