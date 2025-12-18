Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unklarer Geruch löst Rettungs- und Polizeieinsatz an Schule aus

Stavenhagen (ots)

Seit heute Vormittag gibt es auf dem Schulcampus Stavenhagen in der Straße am Wasserturm einen größeren Rettungs- und Polizeieinsatz, nachdem mehrere Schüler über Unwohlsein geklagt hatten.

Nach aktuellem Sachstand zeigten mehrere Kinder gleichzeitig Symptome wie Kopfschmerzen. Sie berichteten in diesem Zusammenhang von einem merkwürdigen Geruch in einem Gebäudeteil des Campus.

Die Schulleitung hat die Kinder der betroffenen Klassenstufen aus dem Gebäude evakuiert. Von den vor Ort untersuchten Kindern im Alter von zehn bis 13 Jahren wurden 16 als leichtverletzt eingestuft, vier von ihnen wurden vorsorglich ins Klinikum mitgenommen.

Über die Schule wurde veranlasst, dass die Schüler des betroffenen Schulteils nach und nach von ihren Eltern abgeholt werden konnten.

Zur Forschung nach der Ursache des unangenehmen Geruchs waren neben der Polizei auch Feuerwehr und Fachleute des Gefahrgutzugs des Landkreises im Einsatz. Bisher gibt es keine konkreten Hinweise auf den Ursprung. Erste Messungen ergaben keine weiteren Erkenntnisse.

Der komplette Gebäudeteil wurde entsprechend gelüftet, so dass der Schulteil nun wieder freigegeben ist. Schüler, die ihre persönlichen Sachen bei der Evakuierung zurückließen und benötigen, können diese auch heute Nachmittag noch aus der Schule abholen.

Die Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen Unbekannt auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell