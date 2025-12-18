PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unklarer Geruch löst Rettungs- und Polizeieinsatz an Schule aus

Stavenhagen (ots)

Seit heute Vormittag gibt es auf dem Schulcampus Stavenhagen in der Straße am Wasserturm einen größeren Rettungs- und Polizeieinsatz, nachdem mehrere Schüler über Unwohlsein geklagt hatten.

Nach aktuellem Sachstand zeigten mehrere Kinder gleichzeitig Symptome wie Kopfschmerzen. Sie berichteten in diesem Zusammenhang von einem merkwürdigen Geruch in einem Gebäudeteil des Campus.

Die Schulleitung hat die Kinder der betroffenen Klassenstufen aus dem Gebäude evakuiert. Von den vor Ort untersuchten Kindern im Alter von zehn bis 13 Jahren wurden 16 als leichtverletzt eingestuft, vier von ihnen wurden vorsorglich ins Klinikum mitgenommen.

Über die Schule wurde veranlasst, dass die Schüler des betroffenen Schulteils nach und nach von ihren Eltern abgeholt werden konnten.

Zur Forschung nach der Ursache des unangenehmen Geruchs waren neben der Polizei auch Feuerwehr und Fachleute des Gefahrgutzugs des Landkreises im Einsatz. Bisher gibt es keine konkreten Hinweise auf den Ursprung. Erste Messungen ergaben keine weiteren Erkenntnisse.

Der komplette Gebäudeteil wurde entsprechend gelüftet, so dass der Schulteil nun wieder freigegeben ist. Schüler, die ihre persönlichen Sachen bei der Evakuierung zurückließen und benötigen, können diese auch heute Nachmittag noch aus der Schule abholen.

Die Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen Unbekannt auf.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 13:27

    POL-NB: Nachmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

    Malchin (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Tag zu einem Verkehrsunfall in Malchin, bei welchem ein 69-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt wurde. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist der Mann am gestrigen Abend in Folge seiner schweren Verletzungen verstorben. Hier geht es zur Erstmeldung: https://tinyurl.com/44bwjzm5 Unter diesem Link ist die Folgemeldung zu finden: https://tinyurl.com/48pfacy9 ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:29

    POL-NB: Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin - flüchtende Täterinnen

    Stralsund (ots) - Am Mittwoch (17.12.2025) kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Trickdiebstahl im Stralsunder Stadtteil Knieper. Eine 91-jährige deutsche Seniorin traf vor ihrem Wohnhaus auf zwei bislang unbekannte weibliche Tatverdächtige, die vorgaben, Hilfe zu benötigen. In der Folge gewährte die gutgläubige Frau den beiden Unbekannten Zutritt zu ihrer Wohnung. ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:06

    POL-NB: Eine Verletzte sowie hoher Sachschaden bei Unfall

    Stavenhagen (ots) - Am heutigen Morgen, 18. Dezember 2025, kam es gegen 06:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 104. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Pole die B 104 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Malchin. Kurz hinter dem Ortsausgang Stavenhagen kam der Auflieger des Lkw von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge stieß die Zugmaschine mit dem Pkw einer 62-Jährigen zusammen, welcher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren