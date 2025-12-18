Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wechselndes Wild überführt alkoholisierten Fahrzeugführer bei Ahrenshoop

Barth (LK VR) (ots)

Am 18.12.2025 gegen 16:50 Uhr fuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein 57-jähriger deutscher Fahrer eines Volvos auf der Landesstraße 21 aus Richtung Born in Richtung Ahrenshoop, als er aufgrund wechselnden Wildes stark bremsen musste. Ein dahinter befindlicher 52-jähriger Deutscher fuhr in der weiteren Folge mit seinem Transporter auf den Volvo auf. Ein Atemalkoholtest bei dem aus Sachsen-Anhalt stammenden Mann ergab einen Wert von 1,72 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Transporter wurde durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme und Bergung des Transporters halbseitig gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde aufgenommen. Alle Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei insbesondere in der Vorweihnachtszeit und dem anschließenden Jahreswechsel an alle Verkehrsteilnehmer: "Don't drink and drive".

