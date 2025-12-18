PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wechselndes Wild überführt alkoholisierten Fahrzeugführer bei Ahrenshoop

Barth (LK VR) (ots)

Am 18.12.2025 gegen 16:50 Uhr fuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein 
57-jähriger deutscher Fahrer eines Volvos auf der Landesstraße 21 aus
Richtung Born in Richtung Ahrenshoop, als er aufgrund wechselnden 
Wildes stark bremsen musste. Ein dahinter befindlicher 52-jähriger 
Deutscher fuhr in der weiteren Folge mit seinem Transporter auf den 
Volvo auf. Ein Atemalkoholtest bei dem aus Sachsen-Anhalt stammenden 
Mann ergab einen Wert von 1,72 Promille. Sein Führerschein wurde 
sichergestellt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der 
Transporter wurde durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass er 
nicht mehr fahrbereit war. 
 
Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme und Bergung des 
Transporters halbseitig gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 
geschätzte 15.000 Euro. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der 
Straßenverkehrsgefährdung wurde aufgenommen. Alle Unfallbeteiligten 
blieben glücklicherweise unverletzt.
 
In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei insbesondere in der 
Vorweihnachtszeit und dem anschließenden Jahreswechsel an alle 
Verkehrsteilnehmer: "Don't drink and drive".

