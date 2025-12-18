Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW

POL-LZPD: LZPD NRW: Erste Einsatzpilotin der Polizeifliegerstaffel NRW in der Luft

Bei jährlich über 2000 Einsätzen leisten die Kolleginnen und Kollegen der Polizeifliegerstaffel einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Aus der Luft unterstützen sie unter anderem bei der Suche nach Vermissten, der Fahndung nach Verdächtigen, bei Verfolgungsfahrten oder bei der Löschung von Bränden.

Erstmals in der Geschichte der Polizeifliegerstaffel NRW hat nun eine Kollegin ihre Ausbildung zur Einsatzpilotin erfolgreich abgeschlossen.

Polizeioberkommissarin Lisa O. ist seit dem 20. Oktober an unserem Standort in Dortmund im Einsatz. Sie gehörte zum 44. Ausbildungslehrgang für Berufshubschrauberpilotinnen und -piloten an der gemeinsamen Luftfahrerschule der Polizeien des Bundes und der Länder in Bonn-Hangelar, der im Herbst 2023 startete. Vergangene Woche (11. Dezember) erhielt sie dort bei einer feierlichen Veranstaltung ihre Fluglizenz.

Bevor unsere Kollegin das Steuer unseres Airbus H145 übernehmen durfte, musste sie sich einem intensiven Auswahlverfahren samt fliegerpsychologischen Eignungstests stellen.

Nun gilt es für die Kollegin weitere wichtige Flugerfahrungen zu erlangen - denn ausgelernt hat man bei der Polizeifliegerstaffel NRW nie. Durch regelmäßige Aus- und Fortbildungen müssen zusätzliche polizeitaktische Flugfertigkeiten wie das Fliegen in der Dunkelheit mit der Bildverstärkerbrille (Nachtsicht) oder das Fliegen mit dem Löschbehälter erlernt und letztlich verfestigt werden.

Bei der Polizeifliegerstaffel gewährleisten 44 Piloten und 14 Operator eine 24/7 Einsatzverfügbarkeit. Sieben Fluglehrer und Einweisungsberechtigte sorgen dafür, dass alle top ausgebildet sind. Am Boden sind 26 Kolleginnen und Kollegen für eine professionelle Wartung und Instandhaltung zuständig. Sie sorgen täglich dafür, dass die sechs Hubschrauber AIRBUS H145 zuverlässig und sicher betrieben werden.

Um die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, führt die Polizeifliegerstaffel NRW in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt regelmäßig Auswahlverfahren für neue Pilotinnen und Piloten durch. In den kommenden Jahren werden jährlich bis zu drei Bewerberinnen und Bewerber nach erfolgreichem Auswahlverfahren zur Ausbildung an die gemeinsame Luftfahrerschule nach Bonn-Hangelar entsandt.

Alle potentiellen Bewerberinnen und Bewerber müssen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte des Landes NRW sein.

Hier gelangen Sie zu unserem Video mit der ersten Einsatzpilotin der Polizei NRW: https://lzpd.polizei.nrw/presse/lzpd-nrw-erste-einsatzpilotin-der-polizeifliegerstaffel-nrw-in-der-luft

