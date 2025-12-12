Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW

POL-LZPD: Neue Streifenwagen auf der Anfahrt - LZPD NRW beginnt mit Rollout der ersten 300 neuen Streifenwagen

Duisburg (ots)

Die Polizei NRW fährt in Zukunft weiterhin Funkstreifenwagen der Marken Mercedes-Benz und Ford.

Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW beginnt noch diesen Monat mit der Auslieferung der ersten 300 neuen Streifenwagen. Hierbei handelt es sich um 150 Fahrzeuge des Modells Mercedes-Benz Vito sowie 150 Fahrzeuge des Modells Ford Tourneo Custom. Im nächsten Jahr ist die Auslieferung weiterer 500 Fahrzeuge geplant.

Beide Fahrzeugmodelle warten mit einigen technischen Neuerungen für die nordrhein-westfälischen Einsatzkräfte auf. Beide Autos verfügen beispielsweise über große Touchscreens, mit denen nun auch das Blaulicht, die Sirene, Außenscheinwerfer sowie weitere Polizeitechnik innovativ und benutzerfreundlich bedient werden können.

Da unsere Polizistinnen und Polizisten Allrounder sind, benötigen sie unterschiedlichste Ausrüstungsgegenstände, für die im Kofferraum ein passendes Heckregal eingebaut wurde.

Damit die Sicht nach hinten nicht beeinträchtigt wird, verfügen die Fahrzeuge nun über vollständig digitale Rückspiegel, die einen übersichtlichen Panoramablick ermöglichen.

Den Fahrzeugentwicklern des LZPD NRW war es sehr wichtig, eine hohe "Gleichteilestrategie" zu realisieren, sodass sich unsere Einsatzkräfte nicht umgewöhnen müssen, wenn sie regelmäßig zwischen dem Ford und dem Mercedes-Benz wechseln.

Einen ersten Eindruck von den beiden Fahrzeugen erhalten sie in unserem Video: https://lzpd.polizei.nrw/presse/neue-streifenwagen-auf-der-anfahrt

