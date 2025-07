Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW

POL-LZPD: Behördenleiter des LZPD NRW verabschiedet sich in den Ruhestand

Duisburg (ots)

Thomas Roosen, der Direktor des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD NRW), geht nach knapp 42 Dienstjahren Ende Juli in den Ruhestand.

Seit 2020 leitete Thomas Roosen das LZPD NRW als eine von drei Landesoberbehörden. Am Hauptsitz in Duisburg und an mehr als zehn Standorten in ganz NRW arbeiten rund 1800 Menschen "hinter den Kulissen" der Polizei. "Nur ein Drittel von ihnen sind Polizistinnen und Polizisten, zwei Drittel sind als Regierungsbeschäftigte angestellt oder Verwaltungsbeamtinnen und-beamte. Die Vorstellung, dass bei der Polizei alle eine Uniform tragen, greift bei uns als Service- und Technikbehörde nicht", betont Thomas Roosen. "Unsere Behörde ist so vielfältig, mit über 40 Berufen und ganz tollen Aufgaben in einem breiten Portfolio. Ich vergleiche das immer damit, dass wir die Straße sind, die allen anderen den Weg ebnet, damit sie eine gute Arbeit machen können. Deswegen ist der Satz 'Kein Einsatz ohne uns' nach wie vor richtig." Das LZPD NRW präge auch den Service der nächsten Jahrzehnte und dabei seien strategische Überlegungen sehr wichtig für die Ausrichtung der Polizei in Nordrhein-Westfalen.

Innenminister Herbert Reul betonte in seiner Abschiedsrede in Düsseldorf Ende Juni, dass Thomas Roosen genau der richtige Mann zur richtigen Zeit für das LZPD NRW gewesen ist. Wer die Nachfolge des scheidenden Behördenleiters antritt, ist aktuell noch nicht bekannt. Bis zur offiziellen Besetzung wird die Leitende Regierungsdirektorin Astrid Ohde stellvertretend die Geschicke des LZPD NRW leiten.

Thomas Roosen hat vom Streifendienst bis zur Behördenleitung alle in der Polizei NRW möglichen Karrierestufen durchlaufen. Seit 2000 lag sein Schwerpunkt im Bereich der Informationstechnologie. Er war Projektleiter mehrerer nationaler Projekte, zwischen 2012 und 2017 IT-Experte im Innenministerium von Nordrhein-Westfalen, übernahm im Anschluss die Leitung der IT-Abteilung beim LZPD NRW und konzentrierte sich auf die grundlegende Neuorganisation der zentralen Polizei-IT. Von Juli 2020 bis heute war er Direktor des LZPD NRW.

Der scheidende Behördenleiter freut sich nun darauf, morgens die Nachrichten mit dem Verkehrsfunk zu hören, ohne sich direkt einen Alternativweg vom Niederrhein zur Dienststelle suchen zu müssen.

