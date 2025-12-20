Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Brand einer Biogasanlage in Bergen
Bergen auf Rügen (ots)
Am 20.12.2025 um 9:02 Uhr wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen ein Brandausbruch auf dem Gelände der Biogasanlage des Zweckverbandes ZWAR im Teteler Landweg bei Bergen gemeldet. Vor Ort war ein Gebäudeteil der Biogasanlage, die Klärschlammverwertungsanlage, im Bereich des Daches in Brand geraten. Ursächlich war ein technischer Defekt an einer Rohrleitung. Es wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden wird derzeit auf ca. 500.000 bis 700.000 EUR geschätzt. Die Feuerwehren aus Bergen, Sehlen, Putbus, Buschvitz, Garz, Samtens und Binz führten die Löscharbeiten durch. Insgesamt waren im Verlauf des ca. dreistündigen Einsatzes rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren im Dienst.
