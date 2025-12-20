PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Biogasanlage in Bergen

Bergen auf Rügen (ots)

Am 20.12.2025 um 9:02 Uhr wurde der Polizei durch die 
Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen ein Brandausbruch auf dem Gelände
der Biogasanlage des Zweckverbandes ZWAR im Teteler Landweg bei 
Bergen gemeldet. 
Vor Ort war ein Gebäudeteil der Biogasanlage, die 
Klärschlammverwertungsanlage, im Bereich des Daches in Brand geraten.
Ursächlich war ein technischer Defekt an einer Rohrleitung.
Es wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden wird derzeit auf 
ca. 500.000 bis 700.000 EUR geschätzt.
Die Feuerwehren aus Bergen, Sehlen, Putbus, Buschvitz, Garz, Samtens 
und Binz führten die Löscharbeiten durch. Insgesamt waren im Verlauf 
des ca. dreistündigen Einsatzes rund 80 Einsatzkräfte der 
Freiwilligen Feuerwehren im Dienst.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald, Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

