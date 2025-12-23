PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Pickup-Fahrer verpasst die Abfahrt

PR Grimmen (ots)

Am Montagabend, dem 22.12.2025, gegen 18:13 Uhr befuhr der 23-jährige deutsche Fahrzeugführer mit einem Ford F 150 die Gemeindestraße aus Richtung Klein Lehmhagen in Richtung B 194.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrzeugführer auf Höhe der Einmündung in die B 194 ungebremst über die Bundesstraße, kollidierte mit einem Verkehrsschild und fuhr dann frontal in den Straßengraben.

Während der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevier Grimmen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Bei dem Fahrzeugführer, welcher leicht verletzt wurde, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges war die B 194 zeitweise voll gesperrt.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.800 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

