Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waldstetten-Wißgoldingen: Frau stirbt bei Wohnhausbrand

Aalen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, brach in einem Einfamilienhaus in der Straße "Zur Vorstatt" ein Feuer aus. Durch die Feuerwehr wurde eine 84-jährige Bewohnerin tod im Gebäude aufgefunden. Ein weiterer 84-jähriger Bewohner sowie ein Nachbar wurden leicht verletzt. Die freiwillige Feuerwehren Wißgoldingen und Waldstetten waren mit insgesamt 84 Einsatzkräften am Brandort. Der Rettungsdienst war mit 31 Kräften im Einsatz. Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, beendet. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der Sachschaden wir auf 500.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

