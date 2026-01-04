Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kirchberg an der Murr: Brand in Kirche

Aalen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr wurde ein ausgelöster Rauchmelder in der Kirche am Kirchplatz gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es im Bereich einer Heizung an einer elektrischen Leitung zu einem technischen Defekt kam, durch welchen ein Brand ausbrach. Durch diesen sprang die Scheibe eines Fensters. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro, bevor der Brand durch die Feuerwehr Kirchberg gelöscht werden konnte. Diese war mit 49 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort. Verletzt wurde niemand.

