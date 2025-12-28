PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

In den frühen Morgenstunden des 28.12.2025 wurde ein grauer BMW in der Landauer Straße in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen werden konnte, wurde mit diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,61 Promille. Ein ebenfalls vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest erbrachte ein positives Ergebnis auf Amphetamin. Des Weiteren konnte der 33-jährige Fahrzeugführer lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorlegen. Für das Inland bestand jedoch eine Fahrerlaubnissperre, weswegen sich der 33-Jährige ebenfalls verantworten muss. Neben den eingeleiteten Strafanzeigen hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Trunkenheit im Verkehr, wurde dem Beschuldigten auch eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Dominic Scheid
Telefon: 06343-93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 11:28

    POL-PDLD: Zeiskam - Brand einer Stromleitung

    Zeiskam (ots) - In Ortsbereich Zeiskam wurde am 27.12.2025 gegen 23 Uhr ein abgebrochener Dachständer samt Stromleitung gemeldet, der in Brand geraten war. Vor Ort konnte eine brennende Stromleitung auf dem Dach eines unbewohnten Anwesens festgestellt werden. Die Flammen erloschen nach kurzer Zeit selbstständig. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Hinweise auf strafbares Verhalten ergaben sich nicht. Der zuständige ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 11:26

    POL-PDLD: Germersheim - Brand Müllcontainer

    Germersheim (ots) - Am 27.12.2025 gegen 17:25 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Brand von zwei Müllcontainern im Bereich der Posthiusstraße gemeldet. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Germersheim konnte das Feuer zeitnah löschen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 10:45

    POL-PDLD: Landau - Streit eskaliert - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 28.12.2025 kam es in einer Diskothek in der Xylanderstraße in Landau zunächst aus nichtigem Anlass zu einem Streitgespräch zwischen zwei Personen. Im weiteren Verlauf wurde der 28-jährige Geschädigte gegen 02:30 Uhr von seinem Kontrahenten mit einem Messer angegriffen. Hierdurch erlitt der 28-Jährige oberflächliche Verletzungen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren