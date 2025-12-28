Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

In den frühen Morgenstunden des 28.12.2025 wurde ein grauer BMW in der Landauer Straße in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen werden konnte, wurde mit diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,61 Promille. Ein ebenfalls vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest erbrachte ein positives Ergebnis auf Amphetamin. Des Weiteren konnte der 33-jährige Fahrzeugführer lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorlegen. Für das Inland bestand jedoch eine Fahrerlaubnissperre, weswegen sich der 33-Jährige ebenfalls verantworten muss. Neben den eingeleiteten Strafanzeigen hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Trunkenheit im Verkehr, wurde dem Beschuldigten auch eine Blutprobe entnommen.

