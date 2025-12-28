Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Streit eskaliert - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 28.12.2025 kam es in einer Diskothek in der Xylanderstraße in Landau zunächst aus nichtigem Anlass zu einem Streitgespräch zwischen zwei Personen. Im weiteren Verlauf wurde der 28-jährige Geschädigte gegen 02:30 Uhr von seinem Kontrahenten mit einem Messer angegriffen. Hierdurch erlitt der 28-Jährige oberflächliche Verletzungen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

