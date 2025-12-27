Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeugführer unter THC-Einfluss festgestellt

Annweiler (ots)

Durch eine Streife der Polizeiinspektion Landau wurde am Freitagabend gegen 23:45 Uhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer in der Zweibrückerstraße in Annweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht, er verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Der 18-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wird auch die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

