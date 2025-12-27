Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: versuchter Einbruch im Ortsbereich

Freckenfeld (ots)

In der Zeit vom 17.12.2025 bis 25.12.2025 kam es in der Madenburgstraße in Freckenfeld zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden.

Um mögliche Zeugenhinweise wird gebeten.

Diese sind unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu richten.

