Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sperrung der K6

  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Aufgrund umgestürzter Bäume musste die K6 zwischen dem Forsthaus Heldenstein und dem Modenbacher Hof am 1. Weihnachtsfeiertag durch die Straßenmeisterei Landau gesperrt werden. Die Sperrung wird mindestens bis zum Montag, 29.12.2025 andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

