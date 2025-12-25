PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnhausbrand

Zeiskam (ots)

Am Mittwochmittag kam es gegen 13:00 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses in Zeiskam. Das Feuer breitete sich vermutlich vom Balkon aus auf den Dachstuhl aus. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten ca. eineinhalb Stunden an. Glücklicherweise wurden die Hausbewohner nicht verletzt und konnten das Haus frühzeitig verlassen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 80.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Straße 5
76726 Germersheim

07274-958-0

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

