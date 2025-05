POL-PPRP: Raub im Josef-Queva-Park - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Innenstadt (ots) - Am 02.05.2025, gegen 18:00 Uhr, wurde eine Funkstreifenbesatzung in Ludwigshafen (Innenstadt) zu häuslichen Streitigkeiten entsandt. Vor Ort öffnete der spätere Beschuldigte die Wohnungstür und trat den Beamten mit einem Messer in der Hand entgegen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten musste das Distanzelektroimpulsgerät (sogenannter Taser) und auch die Schusswaffe angedroht ...

