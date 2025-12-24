Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben Weinstraße - Tödlicher Verkehrsunfall auf L512

Edenkoben (ots)

Am Mittwochmorgen, 24.12.2025, gegen 06:45 Uhr, kam es in der Weinstraße in Edenkoben, kurz vor dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Roth zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person trotz unmittelbar eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen anschließend im Krankenhaus verstarb.

Ein 77-jähriger Fahrzeugführer kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab und streifte eine Reihe geparkter Fahrzeuge, sowie eine Gartenmauer, bevor er selbst zum Stehen kam.

Nach derzeitig Ermittlungsstand kann noch nicht mit Klarheit gesagt werden, ob es aufgrund eines medizinischen Problems des Fahrzeugführers zum Verkehrsunfall kam, oder ob dieser tatsächlich in Folge des Unfalles verstarb.

Es wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt und das Fahrzeug des 77-Jährigen wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Edenkoben zum genauen Unfallgeschehen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben kann wird gebeten, sich telefonisch (06323-9550) oder per Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Edenkoben zu wenden.

