PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben Weinstraße - Tödlicher Verkehrsunfall auf L512

POL-PDLD: Edenkoben Weinstraße - Tödlicher Verkehrsunfall auf L512
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Edenkoben (ots)

Am Mittwochmorgen, 24.12.2025, gegen 06:45 Uhr, kam es in der Weinstraße in Edenkoben, kurz vor dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Roth zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person trotz unmittelbar eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen anschließend im Krankenhaus verstarb.

Ein 77-jähriger Fahrzeugführer kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab und streifte eine Reihe geparkter Fahrzeuge, sowie eine Gartenmauer, bevor er selbst zum Stehen kam.

Nach derzeitig Ermittlungsstand kann noch nicht mit Klarheit gesagt werden, ob es aufgrund eines medizinischen Problems des Fahrzeugführers zum Verkehrsunfall kam, oder ob dieser tatsächlich in Folge des Unfalles verstarb.

Es wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt und das Fahrzeug des 77-Jährigen wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Edenkoben zum genauen Unfallgeschehen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben kann wird gebeten, sich telefonisch (06323-9550) oder per Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Edenkoben zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 11:34

    POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Landau (ots) - Am Dienstagabend, den 23.12.2025 gegen 21:10 Uhr befuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Soest die Marie-Curie-Straße in Landau und missachtete bei Einfahrt in die Kreuzung Marie-Curie-Straße/ Max-Planck-Straße die Vorfahrt eines 24-Jährigen Autofahrers, weshalb es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Hierbei wurde der 24-Jährige leicht verletzt und an beiden Autos ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 11:12

    POL-PDLD: versuchter Einbruch in Firmengebäude

    Landau (ots) - In den Dienstagmorgenstunden im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr versuchten bislang Unbekannte die verschlossene Eingangstür eines Firmengebäudes in der Dagobertstraße in Landau aufzubrechen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen im Bereich der Dagobertstraße nimmt die Polizei Landau unter Tel.: 06341 2870 oder ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 11:02

    POL-PDLD: Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

    Landau/ Offenbach (ots) - Im Zeitraum von Montagmittag, den 22.12.2025 gegen 16:00 Uhr bis Dienstagmorgen, den 23.12.2025 gegen 07:30 Uhr schlugen bislang Unbekannte eine Scheibe eines in der Straße Zum Queichanger in Landau abgestellten Autos ein und durchwühlten das Innere. Weiterhin wurde die Scheibe eines im Konrad-Lerch-Ring in Offenbach geparkten Autos im Zeitraum von Freitagnacht, den 19.12.2025 gegen 23:30 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren