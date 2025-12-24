Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: versuchter Einbruch in Firmengebäude

Landau (ots)

In den Dienstagmorgenstunden im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr versuchten bislang Unbekannte die verschlossene Eingangstür eines Firmengebäudes in der Dagobertstraße in Landau aufzubrechen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugenhinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen im Bereich der Dagobertstraße nimmt die Polizei Landau unter Tel.: 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell