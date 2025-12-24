PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: versuchter Einbruch in Firmengebäude

Landau (ots)

In den Dienstagmorgenstunden im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr versuchten bislang Unbekannte die verschlossene Eingangstür eines Firmengebäudes in der Dagobertstraße in Landau aufzubrechen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugenhinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen im Bereich der Dagobertstraße nimmt die Polizei Landau unter Tel.: 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Dennis Bettinger

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 24.12.2025 – 11:02

    POL-PDLD: Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

    Landau/ Offenbach (ots) - Im Zeitraum von Montagmittag, den 22.12.2025 gegen 16:00 Uhr bis Dienstagmorgen, den 23.12.2025 gegen 07:30 Uhr schlugen bislang Unbekannte eine Scheibe eines in der Straße Zum Queichanger in Landau abgestellten Autos ein und durchwühlten das Innere. Weiterhin wurde die Scheibe eines im Konrad-Lerch-Ring in Offenbach geparkten Autos im Zeitraum von Freitagnacht, den 19.12.2025 gegen 23:30 Uhr ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 19:29

    POL-PDLD: Wohnhausbrand

    Kuhardt (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 19:30 Uhr zum Brand einer Holzlagerstätte im Ortsbereich von Kuhardt. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf das angrenzende Wohngebäude über und setzte den Dachstuhl in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache sowie die genaue Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:35

    POL-PDLD: Landau - Falsche Kennzeichen montiert und geflüchtet - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 22.12.2025 befuhr gegen 20:45 Uhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin die Hainbachstraße in Richtung L516 in Landau. Sie musste verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender Subaru-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW der 19-Jährigen auf. Zwecks Schadensregulierung bot der Subaru-Fahrer 3000 Euro an. Die 19-Jährige lehnte dies ab und ...

    mehr
