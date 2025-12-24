Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Landau/ Offenbach (ots)

Im Zeitraum von Montagmittag, den 22.12.2025 gegen 16:00 Uhr bis Dienstagmorgen, den 23.12.2025 gegen 07:30 Uhr schlugen bislang Unbekannte eine Scheibe eines in der Straße Zum Queichanger in Landau abgestellten Autos ein und durchwühlten das Innere.

Weiterhin wurde die Scheibe eines im Konrad-Lerch-Ring in Offenbach geparkten Autos im Zeitraum von Freitagnacht, den 19.12.2025 gegen 23:30 Uhr bis Dienstagmittag, den 23.12.2025 gegen 13:00 Uhr eingeschlagen und das Innere des Fahrzeugs durchwühlt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugenhinweise, insbesondere bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im Bereich des Konrad-Lerch-Ring in Offenbach sowie Zum Queichanger in Landau, nimmt die Polizei Landau unter Tel.: 06341 2780 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

